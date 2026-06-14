◇米男子ゴルフ下部ツアーオキュネット・クラシック第3日（2026年6月13日テキサス州タスコサGC＝7091ヤード、パー70））4位から出た石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、1ボギーの68で回り通算9アンダーで2位に浮上した。首位と4打差で最終日に臨む。25位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は70で回り3アンダーで31位に後退した。