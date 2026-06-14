【ダラス（米テキサス州）＝星聡】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会で、オランダとの１次リーグＦ組初戦を翌日に控えた日本代表の森保監督が１３日、ダラス近郊にある試合会場のダラススタジアムで記者会見に臨み、「何としても決勝トーナメントに進みたいと思っているが、どこが勝ってもおかしくない非常に厳しいグループ」と展望を語った。オランダは準優勝３回の強豪。日本は前回Ｗ杯カタール大会で優勝経験のあ