【その他の画像・動画等を元記事で観る】先日、メジャーデビュー曲「猫じゃらし」のリリースを発表したばかりの7co（読み：Na‑na‑ko）。今回、「猫じゃらし」のCDリリースにあわせて、TVアニメ『正反対な君と僕』とのコラボレーションによる描き下ろしアニメジャケットビジュアルが公開された。本ジャケットビジュアルは、主人公・鈴木が印象的に描かれたデザインに仕上がっており、ポップで鮮やかな色彩と、7co「猫じ