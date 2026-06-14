俳優・歌手として活動するジェニファー・ロペスさん（56）が、2026年6月7日に公式インスタグラムを更新。すっぴん姿を披露し、話題となっている。つやのあるすっぴん姿で登場ジェニファー・ロペスさんは、1986年に公開された映画『マイリトルガール きらめきの夏』で俳優デビューし、『セレナ』、『アウト・オブ・サイト』、アメリカ版『Shall We Dance?』など、数々のヒット作に出演している。99年からは歌手としても活動している