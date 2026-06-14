10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（鄯）人類の創造的資質を示す遺産】 ＜タージ・マハル＞ まるで宮殿のような「お墓」 「タージ・マハル」は、登録基準（i）のみで登録された数少ない世界遺産のひとつです。最大の特徴は、徹底した左右対称のデザイン。近づくと大理石のレリ