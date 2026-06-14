55歳頃には、ほおがたるんで老け顔に 手足より顔の骨から減っていく もっとも早くから減るとされているのが顔の骨です。特に下あごの骨は顕著で、なんと55歳頃にはすでに減り始めるといわれています。ほおがたるむ、老け顔に見えてきたといった老化現象は「肌ではなく骨のせい」という可能性もあるのです。 実は、骨は衝撃を加えることで鍛えることができ、骨密度をキープすることが可能です。例えば、歩いたり走