左からメイショウタバル、クロワデュノール、ミュージアムマイル（c）SANKEI 上半期の総決算・春のグランプリ 第67回宝塚記念＜GI 3歳以上オープン（国際）（指定）定量コース：2,200メートル（芝・右）＞が6月14日（日）に阪神競馬場で行われる。 久々に"ドリームレース"にふさわしいメンバーが揃った印象のある今年の宝塚記念。 GI馬出走18頭中、GI馬5頭は例年通りだが、