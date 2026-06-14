男女バレーボール競技の全国高校総体道予選が１２日、函館で行われ、男子は札幌大谷が２年ぶり２度目、女子は旭川実が３年ぶり２３度目の優勝を飾った。札幌大谷の主軸として全国切符取りに貢献したＯＨ小西出隼翔（こにしで・はやと、１年）は、Ｕ―１７世界選手権（８月、カタール）の出場が決まっている、同日本代表候補に選出されている。札幌大谷中でも世代別代表として活躍した小西出が、高校での初優勝を更なる飛躍への