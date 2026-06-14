◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発。８回２死までパーフェクト投球も、遊ゴロ失策で消滅。９回先頭で右越え本塁打を浴びてノーノーと完封も消滅し、９回１死で降板したが、７勝目（４敗）を手にした。山本は試合後のインタビューで「ここ最近いい調子で来ていたので、