じめじめした梅雨の季節、なるべく火を使わずにおいしいご飯を作りたい！そんなときこそ電子レンジ蒸しが大活躍です。素材の旨みをギュッと閉じ込めながらヘルシーに仕上がるのが嬉しいポイント♪今回はE・レシピで人気のレンジ蒸しレシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】ふっくらジューシー！包んでチンするだけ「鮭ときのこのレンジ蒸し」ビタミンたっぷりの鮭ときのこを