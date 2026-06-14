◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日はダラスの大学施設で最終調整。午後は試合会場のダラス競技場を訪れ、芝生の感触やスタジアムの雰囲気を確かめた。“ダラスの夜”で結束した。現地入りした12日の夕食後。選手だけでホテルの一室に集まった。主将の遠藤航が