「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）阪神が連敗を４で止めた。初回に佐藤輝明が先制適時二塁打。熊谷敬宥の２点適時二塁打などで加点した。先発の高橋遥人は６回３失点（自責２）で８勝目を挙げハーラー単独トップに。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は、七回に緊急登板した木下里都の救援を「非常に大きかった」と絶賛した。◇◇阪神は木下が嫌な流れを止めて、よく粘り勝った。高橋が六回に