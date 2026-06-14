【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は１３日（日本時間１４日）、敵地シカゴで行われたホワイトソックス戦に先発し、九回の先頭打者にソロ本塁打を許し、日本人投手３人目の無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）の達成を逃した。８回１／３を１安打１失点、７奪三振。スコアは７―１で、７勝目（４敗）を挙げた。山本は八回二死までは１人の走者も出さず、完全試合の達成も予感させる内容だった。６番マ