元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が13日、自身のインスタグラムを更新し、22年に再婚した夫とのお伊勢参りショットを披露した。「4年振りの伊勢神宮」とつづり、夫婦ショットを公開。「2021年夏至に訪れ二見興玉神社からの猿田彦神社、そして外宮・内宮の正式参拝その翌年の2022年に私たちは入籍」と記した。「二見興玉神社が私たちにとってとても縁深い場所になったのです。2022年にも伊勢神宮へ。それ以来