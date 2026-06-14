昔は、習字の筆や絵筆は授業の後に学校で洗っていましたが、今では持ち帰って家で洗うのが当たり前。その背景には変わりゆく教育システムがありました。 【写真を見る】“魔法の紙”で習字、筆は“家で洗う”「イマドキの学校事情」〜授業編〜【THE TIME,】 全校朝会もリモート化イマドキは、学校用のタブレットやパソコンが配られているので、“家にいながら”授業を受けることも増えています。▼小3女子：「インフルエ