「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は九回先頭にソロを浴びノーヒットノーランを逃した。九回途中で降板となったが、敵地もスタンディングオベーションで祝福。ベンチに戻るとロバーツ監督らからハグで祝福された。９回途中で降板したが７勝目。試合後は「自信を持って投げることストライクゾーンに思い切って投げました」と振り返った。山本は昨年９月にも２死から本塁打を浴