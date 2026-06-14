日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。6月14日（日）は、ゲストに小倉優子とKANO（＠onefive）を迎えて放送される。山口県のとある山の中腹あたりに、ポツンと一軒家を発見。切り拓かれた広大な敷地には整然とした耕作地が広がり、建物も2棟確認できる。しかし周囲は森に囲まれ、完全に隔絶されたような場所だ。田んぼが広がる最寄りの集落へ向か