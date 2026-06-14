岐阜県羽島市で月2回開催されているサブカルチャーに特化した古物市場、その名も「羽島の会」。 【写真を見る】誰が書いたかわからない日記が2万円 あの名作マンガの連載が25万円!? サブカルチャーに特化した｢古物オークション｣に潜入 主催者は“レトロハンター”と呼ばれている、朝日堂代表の辰野勝雄さん。前回2月17日の放送では…古い絵はがきばかりまとめたものに3万円、たばこのモック（模型）を