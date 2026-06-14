開催：2026.6.14 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 2 - 1 [Dバックス] MLBの試合が14日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとDバックスが対戦した。 レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。 1回表、2番 コービン・キャロル 初球を打って右中間スタンドへのホーム