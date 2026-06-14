開催：2026.6.14 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 1 - 3 [ブレーブス] MLBの試合が14日に行われ、シティ・フィールドでメッツとブレーブスが対戦した。 メッツの先発投手はショーン・マナイア、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。 2回表、6番 エリ・ホワイト 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブ