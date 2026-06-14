開催：2026.6.14 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 3 - 1 [タイガース] MLBの試合が14日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとタイガースが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。 1回表、4番 ディロン・ディングラー 2球