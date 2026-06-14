開催：2026.6.14 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 1 - 7 [ドジャース] MLBの試合が14日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとドジャースが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。 1回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトスタン