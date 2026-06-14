圧倒的な個の力に試合の流れは関係ない。名将カルロ・アンチェロッティが率いるブラジル代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループC第１節で、モロッコ代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦している。21分にブラヒム・ディアスのスルーパスから、イスマエル・サイバリに抜け出され、先制を許す。前回ベスト４のモロッコを勢いに乗せてしまい、そこから耐える時間が続くも、32分だった。