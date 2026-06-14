現地６月13日、北中米ワールドカップのグループＣ第１節で、モロッコ代表はブラジル代表とニュージャージー・スタジアムで対戦している。序盤からブラジル相手に押し込む展開が続くなか、先制点を奪う。スコアラーは、イスマエル・サイバリだ。21分、カウンターの流れからブラヒム・ディアスのスルーパスに抜け出すと、飛び出してきた相手GKの動きを見ながら華麗なループシュートでネットを揺らした。 チームを勢いづ