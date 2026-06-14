●信用売り残減少ランキング【ベスト50】 ※6月5日信用売り残の5月29日信用売り残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1558銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． ＡＲＣＨＩＯ-3,1086,2571.98 ２． 日産自