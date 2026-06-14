◇W杯北中米大会1次リーグB組ブラジル ― モロッコ（2026年6月13日米ニューヨーク/ニュージャージー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組のブラジル―モロッコ戦がニューヨーク・ニュージャージー競技場で行われ、ブラジルのFWビニシウス（Rマドリード）が今大会初ゴールを決めた。序盤から相手にペースを握られ、前半21分に相手FWサイバリ（PSVアイントホーフェン）に先制点を許したが、同32分にビニシウスが左から