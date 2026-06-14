フランスのアルプス山麓のエビアンで15日から17日まで、G7サミット（主要7カ国首脳会議）が開催される。中国はG7のメンバー国ではないが、このG7サミットの場での存在感をますます高めている。例えば輪番議長国であるフランスのマクロン大統領は最近になり突然、世界経済の不均衡問題を議論するためとして、中国をG7加盟国とともにビデオ会議に参加するよう招待した。フランスメディアのRFIが伝えた。現在のG7は中国との対立姿勢を