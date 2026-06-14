川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は最終日を迎える。4日目8R一般戦。地元の伊東玲衣（26＝埼玉）が好スタートを決めて先頭を奪い、同期・佐藤励の追い上げを振り切った。「ムッチャよかったです。自信になります」師匠の川原剛も「いいレースだったな」と太鼓判を押す勝ちっぷり。スタートを決め、スピードを落とすことなく1コーナーを回る練習を繰り返し、ついに実戦で決めた。「課題を練習してきて