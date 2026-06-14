俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸の処刑。