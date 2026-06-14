◇米女子ゴルフツアーダウ選手権第3日（2026年6月13日ミシガン州ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）ダブルス戦の第3ラウンドがフォアサム（1つのボールを交互に打つ）で行われ、16位から出た渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組が68で回り、通算7アンダーで4位に浮上した。首位とは3打差。2位から出た古江彩佳（26＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組は76と崩れ、4位から出て74で回った