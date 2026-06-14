◇インターリーグドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に快勝。「1番・DH」で2試合ぶりに先発復帰した大谷翔平投手（31）は今季5本目、通算29本目の先頭打者弾を放つなど、3打数1安打1打点、3四球の活躍で勝利に貢献した。先発の山本由伸投手（27）は8回まで無安打投球を続けるなど、完璧な投球を披露。8回1/3を1安打1失点で7勝目をマークした。