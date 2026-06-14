巨人の井上がきょうの西武戦に先発予定。井上は交流戦通算4勝3敗だが、西武戦の登板はプロ入り初めてだ。今季の交流戦は2試合に登板して2勝0敗。3勝に伸ばせば阪神の高橋、ソフトバンクの大津、木村光と最多勝利で並ぶ。交流戦がシーズン18試合制になった15年以降、巨人の投手で3勝以上を挙げたのは21、23年戸郷の3勝だけ。井上が勝てば2人目（3度目）になる。もっとも、巨人は05年から始まった交流戦のシーズン最終試合に6勝1