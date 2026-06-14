カード勝ち越しをかけたオリックスとの関西ダービー第3ラウンド。前日13日に6月5日楽天戦以来、6試合ぶり打点の佐藤輝は両リーグ単独最多9度目の勝利打点をマーク。復調のバットで自身初の両リーグ最速10度目V打を決めるか。昨季はチーム80試合目の7月8日に9度目。翌9日の2試合連続V打で10度目到達。キャリアハイのシーズン20度を記録した。今季はこれを上回る61試合目で9度目。さらなる量産が期待できる。相手先発の九里と