「カブキカフェナゴヤ座」の10周年を記念し、名古屋市の円頓寺商店街を練り歩く名古屋山三郎座長（中央）ら＝2026年4月名古屋市西区の下町情緒が残る円頓寺商店街で、歌舞伎などをアレンジした大衆演劇を楽しめる「カブキカフェナゴヤ座」が2026年4月で10周年を迎えた。オープン当初は席が埋まらず苦戦したが、役者との距離が近く、親しみやすい観客参加型の芝居を貫くことでファンを増やし、今ではチケットが即完売するほど