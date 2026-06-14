◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）連敗を「2」で止めた巨人の橋上秀樹監督代行は、「先制できたのは大きかったですし、同点に追いつかれても、すぐに勝ち越せたのは大きかったですよね」と試合を振り返りました。2回に、勝ち越し打となる今季初打席で第1号をレフトスタンドにたたき込んだリチャード選手については「もちろん、ああいうのを期待していますし、本人もそういうものが、自分の特長とい