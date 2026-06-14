ギンナンを活用した飼料のイメージ特産のギンナンを活用した飼料で、牛のげっぷに含まれるメタンガスを削減する―。そんなユニークな地球温暖化対策に、愛知県が取り組んでいる。黄色く熟し、独特のにおいを放つギンナンの廃棄部分には、削減効果が確認されているカシューナッツの殻の抽出液と同じ成分が含まれる。県によると、こうした飼料の開発は全国初の試みだという。（共同通信＝広部日菜）牛は、胃の中で牧草や穀物を微