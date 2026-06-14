テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の19日放送の第141話「READY GO！ユナイトバトル！！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。また、6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、ゲスト声優として出演。『ポケモンユナイト』とのコラボエピソードとなり、宮田は人気と実力を兼ね備えたユナイトバトルのアイドルチーム「シャイニングオーシャンズ」のリーダーを演じ