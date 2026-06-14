北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、米ニューヨークのニュージャージー・スタジアムでC組1次リーグ初戦のブラジル―モロッコが行われた。W杯最多となる5度の優勝を誇るブラジルだが、前半21分に失点。まさかの展開に驚きが広がっている。名将アンチェロッティ監督率いるブラジルは、エースFWネイマールを欠く布陣に。試合序盤からモロッコの鋭い攻撃でやや押される展開になった