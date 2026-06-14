敵地ホワイトソックス戦米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回からパーフェクトに抑える快投を披露したが、8回2死からムーキー・ベッツ内野手のエラーで完全試合を逃した。まさかの場面だった。8回2死、山本は6番・マイドロスに緩いゴロを打たせた。打球は遊撃手ベッツのもとへ。しかし、これをファンブル。一塁へ投げることができず、この日初めてのランナー