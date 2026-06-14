敵地ホワイトソックス戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回から7イニングをパーフェクトに抑える快投を披露した。8回も2死までこぎつけたが、遊撃手ムーキー・ベッツのエラーでパーフェクトはストップ。打者22人を連続アウトに仕留めた前回登板から、45人連続アウトで記録は止まった。ただノーヒットは継続している。打者22人を連続アウトに仕留めた前回登