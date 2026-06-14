プレーオフ準々決勝でチームは敗退ハンドボール男子日本代表の若きエース、藤坂尚輝（23）が2年目の「壁」に苦しんでいる。ハンドボール・リーグHのプレーオフが12日、東京・代々木第一体育館で開幕。藤坂率いるレギュラーシーズン（RS）5位の大同フェニックス東海は、準々決勝で同4位のレッドトルネード佐賀に27-29で敗れた。日体大4年の一昨年12月にチーム入りし、いきなり中心選手として大活躍した。この日と同カードとなっ