メキシコから「覚醒剤を満載した脱穀機」が発送されているアジアの捜査機関からそんな情報がもたらされたのは、いまから15年ほど前だったでしょうか。さっそく東京税関と情報共有したところ、メキシコから香港経由でそれらしきものが入ってくることがわかりました。最終的に送り主はメキシコの麻薬カルテルだと判明したのですが、ワンクッション入れることでカモフラージュしようとしていたわけです。米が主食でかつ工業国の日本が