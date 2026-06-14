「いい形で崩せましたし、チャンスもありました。僕自身、決め切りたかったシーンがあったんですけど、シュートかパスかで迷って中途半端なシュートになってしまって……。最後の質のところはまだまだ。ただ、いま絶好調というより、本番にピークを持っていければいい」Ｗ杯前最後の対外試合となったアイスランド戦に１‐０で勝利した後、左ウイングバックで先発した中村敬斗（25）は課題と確かな手応えを口にした。北中米大会は中