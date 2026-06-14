日常的に車を運転するAさんは、速度標識がない住宅街の細い道を通り抜ける際に「法定速度の60キロまでは出しても大丈夫かな？」と漠然と考えていた。しかし最近、2026年9月から「センターラインのない道は一律で30キロ制限になる」というニュースを耳にする。 【写真】スピード違反で免停！子役出身高学歴の英女優 これに対してAさんは「今までと同じ感覚で走っていたら、いきなり大幅な速度超過になってしま