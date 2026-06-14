フランス代表のジュール・クンデらが宿泊先の部屋を公開北中米ワールドカップ（W杯）に臨むフランス代表の宿泊先の一室が注目を浴びている。フランス代表の公式X（旧Twitter）アカウントが選手たちが宿泊するホテルの一室をフランス代表選手たちが紹介する動画を公開。おもてなしにスペイン1部バルセロナDFジュール・クンデは「この歓迎はすごく気に入ったよ」と喜んでいた。2大会ぶりの世界制覇を目指すフランス代表は、初戦