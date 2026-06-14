イスマエル・サイバリが先制ゴールもヴィニシウスが反撃弾北中米ワールドカップ（W杯）は6月13日（日本時間14日）に大会3日目を迎え、グループステージの注目カードの一つであるブラジルとモロッコが対戦した。強豪同士の一戦は、前半を終えて1−1と白熱した展開となっている。優勝候補に挙げられるブラジルだが、この試合では立ち上がりから組織だった守備を見せるモロッコに苦しめられる。そして前半21分にはカウンターから