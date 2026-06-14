人間をはじめとする哺乳類は、睡眠時に「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類の睡眠段階を繰り返します。魚類にも睡眠の段階はあるのかどうかを調べた研究で、「ゼブラフィッシュ」という魚に4つの睡眠段階が存在することが分かりました。Eye movement kinematics reveal novel circadian organization of sleep substates | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-026-72222-0Fish reveal four distinct