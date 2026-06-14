☆ソフトバンク―ヤクルト（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝アルメンタ、ヤクルト＝奥川ソフトバンクは１４勝３敗の勝率・８２４で交流戦の首位。１４日の最終戦に勝利なら、２位の日本ハムが△か●で２年連続１０度目の優勝が決まる。２００５年から始まった交流戦で優勝回数の多いチームは、ソフトバンクが９度、次いでロッテ、巨人、オリックス、ヤクルトの各２度だから、ソフトバンクが断トツの多さだ。