女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が、１４日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。自身の著書「＃この道をゆけば」とハッシュタグを付け、机に頬づえをつくショットや海が見える場所で気持ちよさそうに両手を広げる姿など複数枚の写真をアップした百田。この投稿にフォロワーからは「無邪気でかわいい」「年々魅力的になってる」「めっちゃキラキラしてるね」「ドキ