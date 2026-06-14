◇インターリーグドジャース―Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回2死まで完全投球。味方の失策で史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず、9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、8回1/3を1安打1失点で降板した。敵地レート・フィールドも異様な空気に包まれていた。9回にマウンドに上がる山本に熱視線が送られる。迎えた先